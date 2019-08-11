В "минздраве ДНР" раскрыли, чем отравлено водохранилище Донецка

В Донецке водохранилище отравлено марганцем, фенолами и нефтепродуктами, сообщили в "минздраве ДНР" / Соцсети

В захваченном боевиками "ДНР" Донецке пособники террористов проверили воду из Нижне-Кальмиусского водохранилища и выяснили, что она сильно загрязнена.

Воду из донецкого водохранилища исследовали в четверг-пятницу, 8-9 августа, сообщают Новости Донбасса со ссылкой на данные "минздрава" псевдореспублики.

По сведениям псевдоведомства, в частности, в воде оказалось в разы больше нормы марганца, нефтепродуктов и фенолов, а причина загрязнения - пока неизвестна.

"…установлен факт несоответствия воды… по следующим показателям: запах - в 3 раза,.. нефтепродукты - в 2,5 раза, фенолы - в 3 раза, марганец - в 5 раз, индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7 млн в 1 дм³ (при норме не более 5 тыяч в 1 дм³)", - отметили в "минздраве ДНР".

Ранее в Сети сообщили, что в подконтрольном боевикам Донецке в реке Кальмиус отравлена вода, массово дохнут рыба и раки, однако люди купаются в водоеме и не обращают внимание на случившееся.