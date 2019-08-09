"Что за х*йню сбросили в реку": в оккупированном Донецке отравили Кальмиус - видео

Мертвые раки и рыба / скриншот из видео

Во временно оккупированном боевиками "ДНР" Донецке, в реке Кальмиус, массово дохнут рыба и раки из-за отравленной воды.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети. "Дно усеяно (мертвой рыбой и раками − Главред). Люди купаются и всем все пофиг. Не знаю, что был за выброс. Но людей это не беспокоит", - с явным огорчением сказал автор ролика.

Пользователи Сети, как всегда, не поскупились на острые и безкомпромиссные комментарии.

"Что за х*йню сбросили в реку?" "Не понимаю - почему автор видео так недоумевает по поводу купающихся. Адекватные дончане никогда в Кальмиусе не купались. А сейчас там типа много "приезжих" с самками и личинками", "Водичка из шахт поднимается?", "Там всегда купались идиоты и рыбачили с моста, а вся грязь стекалась с Калининского и Ворошиловского районов", − написали они.

Напомним, ранее в Сети появилось видео о том, как в Донецке элитный торговый центр уходит под воду. Позднее журналист показал снимки опустевшего во время оккупации Донецка.