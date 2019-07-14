Элитный ТЦ уходит под воду: Донецк топят грунтовые воды

ТЦ Северный уходит под воду из-за проблем с экологией / Фото: скриншот из видео

Донецк затапливает грунтовыми водами, поскольку из после захвата региона пророссийскими боевиками из шахт перестали откачивать воду.

Политик Егор Фирсов разместил в Facebook опубликованный накануне ролик местного блогера, который показал залитый водой первый этаж крупнейшего в Донецке торгового центра Северный, который был построен к Евро-2012.

"Так его полностью затопило. Первый этаж полностью под водой. Это все вода, возле эскалатора идет, полностью затоплено. Интересно даже, какая там глубина", - делится впечатлениями автор видео.

Фирсов уверяет, что ТЦ затопило не случайно, а по причине пренебрежения откачиванием воды из шахт. Политик утверждает, что эта тенденция грозит экологической катастрофой. По его словам, со временем загрязняться грунтовые воды и просядет грунт, что приведет к разрушению инфраструктуры.

"На сегодня водоотлив не работает практически на всей территории от Горловки до Енакиево, в районе Первомайска, частично – в городах Донецк, Макеевка, Шахтерск, Торецк. Более 35 шахт региона затапливается или уже полностью затоплены и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Часть поврежденных или остановленных шахт в Донбассе были демонтированы" — приводит Фирсов выдержку из отчета ОБСЕ.

Экс-нардеп уверяет, что экологи и геологи его слова подтверждают, поэтому правительство Украины должно подумать о том, как предотвратить грядущую катастрофу.

По мнению Фирсова, к данной проблеме необходимо привлечь международные инстанции и подать иск в суд против России, которая несет ответственность за оккупированный Донбасс.

Напомним, в реку Уды сливается большое количество отходов коксового завода, расположенного в юго-западной части Харькова, что привело к значительному загрязнению водоема.