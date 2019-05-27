Фабри Гонсалес покинул Карпаты

27 мая 2019, 19:01

Испанский наставник львовского клуба подал в отставку

Фабри Гонсалес покинул Львов/ ФК Карпаты

Испанский тренер львовских Карпат Фабри Гонсалес покинул свой пост. До окончания чемпионата командой будет руководить Александр Чижевский, который ранее входил в тренерский штаб Гонсалеса.

"Прежде всего, хочу извиниться перед нашими болельщиками за то, что клуб фактически два дня не сообщал официальную информацию по поводу отставки Фабри Гонсалеса. На самом деле, он сообщил руководству, что уходит с поста главного тренера практически сразу после завершения матча против "Олимпика".

Фабри решил оставить команду по состоянию здоровья. Ему нужен медицинский уход и немного больше спокойствия. Нам же сейчас нужен тренер, который не только верит в то, что команда способна выполнить поставленные задачи, но и может спокойно оценить ситуацию.

Александр Чижевский прекрасно понимает состояние дел и согласился доработать до конца сезона. Мы не отчаиваемся, а сжимаем зубы и работаем", – прокоментировал отставку исполнительный директор Карпат Ростислав Яцишин

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футбол Карпаты Фабри Гонсалес Ростислав Яцишин Александр Чижевский
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