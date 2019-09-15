Динамо – Десна – 1:2: киевляне потерпели сокрушительное поражение, видео голов

Динамо в результате поражения снова потеряло очки / Фото: ФК Динамо

В воскресном матче седьмого тура украинской Премьер-лиги 15 сентября киевское Динамо на НСК Олимпийский принимало Десну, игроки которой разгромили киевлян.

Счет в матче Динамо – Десна открыли гости на 40-й минуте. Картушов убежал от Бурды и прострелил на Калитвинцева, а Владислав с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот своей бывшей команды.

На 49-й минуте Динамо отыгралось. Кадири пробил с линии штрафной, вратарь Десны отбил перед собой и первым на добивании оказался Беседин. Так счет в матче Динамо – Десна стал равным – 1:1.

На 56-й минуте Десна снова вышла вперед. Филиппов пяткой отправил мяч в дальний угол – 2:1 в пользу черниговской команды.

Динамо — Десна 1:2

Голы: Беседин, 49 — Калитвинцев, 40, Филиппов, 56

Динамо: Бойко — Караваев, Бурда, Кадар, Миколенко — Кадири (Соль, 85), Буяльский — Цыганков, Гармаш (Шепелев, 74), Де Пена (Родригес, 46) — Беседин

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — Богданов (Домбровский, 78), Огиря (Ермаков, 83) — Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов — Филиппов (Конопля, 89)

Предупреждения: Де Пена — Огиря, Паст.