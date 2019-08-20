Супруга экс-футболиста Динамо показала футбольный стриптиз

Ирина Морозюк радует фанов / Инстаграм

Известная своим эпатажным поведением супруга экс-футболиста Динамо Николая Морозюка снова шокировала общественность. На этот раз Ирина Морозюк исполнила трюк с мячом, параллельно порадовав своих подписчиков в Инстаграме стриптизом.

"Раздевайтесь… И идите спать", - подписала Ирина видео.

Жена украинского футболиста Морозюка разделась, исполнив необычный трюк с мячом - 1 pic.twitter.com/LXlGAR0Yh3 — Александр (@optaluna) 18 августа 2019 г.

Жена украинского футболиста Морозюка разделась, исполнив необычный трюк с мячом - 4 pic.twitter.com/DOo3M4Y4mA — Александр (@optaluna) 18 августа 2019 г.

Напомним, ранее Ирина Морозюк слилась с подругой в страстном поцелуе.

Также Ирина приняла участие в набирающем обороты челлендже в социальных сетях и открыла бутылку грудью.