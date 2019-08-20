Супруга экс-футболиста Динамо показала футбольный стриптиз

Ирина Морозюк продемонстрировала незаурядную футбольную технику и совместила ее со стриптизом.
Известная своим эпатажным поведением супруга экс-футболиста Динамо Николая Морозюка снова шокировала общественность. На этот раз Ирина Морозюк исполнила трюк с мячом, параллельно порадовав своих подписчиков в Инстаграме стриптизом.
"Раздевайтесь… И идите спать", - подписала Ирина видео.
Жена украинского футболиста Морозюка разделась, исполнив необычный трюк с мячом - 1 pic.twitter.com/LXlGAR0Yh3— Александр (@optaluna) 18 августа 2019 г.
Жена украинского футболиста Морозюка разделась, исполнив необычный трюк с мячом - 4 pic.twitter.com/DOo3M4Y4mA— Александр (@optaluna) 18 августа 2019 г.
Напомним, ранее Ирина Морозюк слилась с подругой в страстном поцелуе.
Также Ирина приняла участие в набирающем обороты челлендже в социальных сетях и открыла бутылку грудью.