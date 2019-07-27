Жена экс-футболиста Динамо слилась с подругой в страстном поцелуе

Ирина Морозюк и Анна Мандзюк / Инстаграм

Жены экс-футболистов киевского Динамо Николая Морозюка и Виталия Мандзюка снова зажгли.

Естественно, две эпатажные красотки не могли без провокационного видео, которое сняли из спортзала.

В этот раз девушки выложили видео намечавшейся между ними боксерской драки. Анна и Ирина приняли боевые стойки. При этом Анна даже замахнулась на Ирину правым кулаком.

"Ждали наш спарринг с Ириной Морозюк?" – написала в посте Анна Мандзюк.

Однако боксерский поединок девушек закончился, даже не начавшись – красотки слились в страстном поцелуе.

Поступок Ирины и Анны впечатлил подписчиков.

"Вы крутые !!!", "Девочки, вы молодцы!!!", "Это нокаут для подписчиков", "Как то слабо, ну что это за "чмаф" и все?, Тренировки и еще раз тренировки....а если соперник сильнее попадется? Что тогда, а в аптеку ночью нужно, а?", "Очень круто", "На огород обоих посапать грядки, а то бесятся от безделия тунеядки!", - пишут подписчики Ирины в Инстаграме.

Напомним, Ирина недавно приняла участие в набирающем обороты челлендже в социальных сетях и открыла бутылку грудью.

Ранее Ирина часто часто выставляла свои эротические фото в сети. Кроме того, показала, как "зажигает" в кровати.