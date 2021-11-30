Футболист сборной Украины показал страстные фото с девушкой

Виктор Цыганков со своей девушкой / Instagram

Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков на своей странице в Instagram поделился серией трогательных фото со своей возлюбленной Романой.

В фотосессии также принял участие любимый пес игрока сборной Украины лабрадор по кличке Лаки.

Цыганков редко делится фотографиями. Однако на этот раз решил показать свою возлюбленную.

О девушке футболиста известно не много. Ее зовут Романа, она из Винницы, откуда родом и сам Виктор. Сейчас девушка учится в Государственном университете Кента в США.

Первое время футболист не афишировал отношения, а если и выкладывал совместные фото, то выбирал такие, где не видно лицо девушки.

Но позже все же похвастаться своей избранницей.

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