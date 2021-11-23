Динамо проиграло Баварии в Лиге чемпионов

В перерыве Мирча Луческу провел ряд замен, что дало свой результат.
Киевское Динамо сегодня, 23 ноября, встречалось с Баварией в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок прошел в НСК Олимпийский.
Бавария открыла счет ужена 13-й минуте после красивого удара Роберта Левандовского через себя в падении.
Киевляне могли сравнять счет после того, как игрок Баварии едва не срезал мяч в собственные ворота, но тогда немцев спасла штанга.
Затем главный арбитр встречи Халил Мелер из Турции не решился назначить пенальти после фола против Буяльского.
А практически сразу после этого Бавария забила второй гол в ворота Бущана. Кингсли Коман пробил точно в дальнюю девятку ворот.
В перерыве Мирча Луческу провел ряд замен, что дало свой результат – Денис Гармаш завершил красивую комбинацию и забил первый гол киевлян в текущей Лиге чемпионов.
Результат матча Динамо - Бавария - 1:2.
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