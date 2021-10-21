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Впервые в истории: Динамо и Шахтер наиграли на совместный антирекорд Лиги чемпионов

21 октября 2021, 15:30

Украинские гранды никак не могут открыть счет забитым голам на евроарене.

Динамо Киев
Плохо идут дела у украинских клубов в ЛЧ / Reuters

Представители Украины в Лиге чемпионов Динамо и Шахтер наиграли на совместный антирекорд. В 3-м туре группового этапа самого престижного клубного турнира Европы, "дончане" со счетом 0:5 на НСК Олимпийский проиграли мадридскому Реалу, а "киевляне" на выезде минимально уступили Барселоне.

Предыдущие матчи в главном клубном турнире мира украинские клубы также провели без результативных атак – Шахтер проиграл Шерифу (0:2) и поделил очки с Интером (0:0), а Динамо сыграло вничью с Бенфикой (0:0) и в Мюнхене без шансов уступило Баварии (0:5).

Таким образом, впервые в истории представители чемпионата Украины на экваторе группового этапа Лиги чемпионов идут без голов. Прежде худшими по результативности были сезоны 1999−2000, 2002−2003 и 2016−2017, когда после трех туров украинские клубы забивали по два мяча.

Всего в групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22 лишь трем командам не удалось забить хотя бы один гол в стартовых трех матчах. Кроме "Динамо" и "Шахтера", этой командой является шведский "Мальме", который в первом круге группы Н проиграл все три поединка с разницей 0:11.

Календарь "Динамо" и "Шахтера" во втором круге Лиги чемпионов

  • "Динамо": "Барселона" (2 ноября), "Бавария" (23 ноября), "Бенфика" (8 декабря)
  • "Шахтер": "Реал" (3 ноября), "Интер" (24 ноября), "Шериф" (7 декабря)

С одним очком после трех матчей Динамо и Шахтер синхронно замыкают турнирные таблицы в своих группах Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов новости Шахтера новости Динамо Киев
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