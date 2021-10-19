Лига чемпионов: Шахтер разгромно проиграл Реалу и оконфузился на Олимпийском

Донецкий Шахтер в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов встречался с мадридским Реалом.

Матч проходил в Киеве на на стадионе НСК Олимпийский.

Для команд это пятая очная встреча. Оба коллектива одержали по две победы в предыдущих четырех поединках между собой.

Так, Шахтер проиграл мадридскому Реалу в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

​"Шахтер" изначально захватил контроль над мячом, действуя в центральном круге.

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Начиная с 15-й минуты Реал попытался перехватить инициативу, прижимая Шахтер к воротам. До середины тайма "горняки" не смогли нанести ни одного удара в сторону ворот Куртуа.

На 38-й минуте Сергей Кривцов, пытаясь перехватить передачу Васкеса, срезал мяч в свои ворота, а Трубин не успел достать и мяч залетел прямо в сетку ворот.

Два провальных эпизода Шахтера привели к голу на 45-минутки и к двум пропущенным мячам Шахтера.

Через пять минут все тот же Винисиус сделал счет разгромным, в одиночку обыграв четырех защитников.

Четвертый мяч был забит на 61-й минуте. Отличился Родриго.

На этом подопечные Анчелотти решили не останавливаться, на 1-й дополнительной минуте вкатив пятый безответный гол.

Результат матча Шахтер-Реал - 0:5

Шахтер в Лиге чемпионов

В 1-м туре подопечные Де Дзерби сыграли дома вничью с миланским Интером(0:0). И потерпели сенсационное поражение в Молдове от местного Шериф-Шахтер (0:2).