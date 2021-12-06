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Известного футболиста Артема Милевского жестко задержали в центре Киева: в СБУ сделали заявление

6 декабря 2021, 14:57

"Силовики" повалили Артема на пол, а затем вывели из помещения.

Артем Милевский
Артем Милевский / скриншот с видео

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский попал в скандал. Экс-футболиста задержали в центре Киева.

Как сообщают СМИ, по неподтвержденной информации Милевского вместе с его агентомжестко задержали якобы "сотрудники СБУ" в ресторане Бохо.

Чо случилось на самом деле

Утром, 6 декабря, появилась информация будто Милевский вместе со своим агентом Александром Панковым были в киевском ресторане "Бохо", а потом их жестко задержала правоохранители.

На видео показано, как силовики повалили Артема на пол, а затем вывели из помещения.

"Причина задержания – неизвестна, как и то, что произошло с экс-форвардом "Динамо" в дальнейшем", - пишут в СМИ.

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В социальных сетях, которые активно ведет Милевский, никакой информации нет.

А вот из Instagram агента Милевского - Панкова известно, что 5 декабря он был на день рождении блогерши Александры Смидюк в частном доме.

На вечеринке веселились гости и играл диджей, шампанское лилось рекой. Остается неясным, как мог оказаться Панков после этого в ресторане Бохо.

Кто задержал Милевского

Из видео, которые были опубликованы в разных Telegram-каналах, следует, что вооруженные люди в спецформе с пометкой "СБУ" вели себя при задержанными жестко и агрессивно.

Журналисты попыталась связаться с Милевским и его представителями, чтобы получить комментарии, однако их телефоны вне доступа.

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В правоохранительных органах пока никак не комментировали ситуацию.

Что говорят в СБУ

Информация о задержании бывшего футболиста киевского Динамо и сборной Украины по футболу Артема Милевского силовиками в ресторане Boho в центре Киева оказалась фейком. Об этом Суспильному сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Они снимают пранк, насколько я понял. В любом случае, сотрудники СБУ там не привлечены", - сказал спикер СБУ.

По словам Дехтяренко, если обратить внимание на фотографии, которые публикуются с того места, то четко видно, что у якобы "силовиков" ни форма, ни наклейки СБУ не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают сотрудники СБУ.

Артем Милевский - биография

36-летний Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста в сентябре 2021 го года. Милевский выступал за киевское "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно" и венгерскую "Кишварду". Свою карьеру он завершил в ФК "Динамо-Брест".

За национальную сборную Украины он забил 8 голов в 50 матчах. Милевский четырежды становился чемпионом Украины, четыре раза выигрывал Кубок Украины, трижды - Суперкубок, был чемпионом Беларуси, выигрывал Кубок Беларуси и три раза - Суперкубок.

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