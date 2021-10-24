Милевский слезно распрощался с фанатами "Динамо": легендарный форвард ушел из большого спорта

Бывший футболист киевского ФК "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский посетил матч Динамо – Днепр-1.
Экс-футболист киевского ФК "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский в перерыве матча между ФК "Динамо" – "Днепр-1" совершил круг почета на НСК "Олимпийский" и попрощался с футбольными зрителями.
Как пишет "Сегодня, " прощание легендарного футболиста символично прошло под песню Тамары Гвердцители "Виват, король" и так растрогало экс-форварда "бело-синих", что на его глазах появились слезы.
Легенду "Динамо" фанаты провожали с захватывающими фразами:
- "Спасибо за Спартак!"
- "Спасибо тебе!"
- "4:1, мы помним!"
- "4:1, ты был лучшим!"
- "Мы любим тебя!"
Отметим, Милевский был составе киевского "Динамо" с 2002 по 2013 год. В целом, он выступил в 247 матчах и забил 82 гола, а также отдал 54 ассиста.
Напомним, о завершении футбольной карьеры Артем Милевский объявил в сентябре этого года. Годом ранее он ушел из "Миная". Несмотря на обещания найти новую команду, футболист принял решение остановиться.
"Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, долго уходил от этого. Были варианты, были предложения. Но я сказал себе: хватит", – объявил Милевский.
Главное из жизни футболиста
Милевский начал карьеру футболиста еще в детстве в Беларуси. Затем в 15 лет он перебрался в Динамо и принял украинское гражданство.
Однако в 2013 году из-за конфликта с тренером ФК Олегом Блохиным Миля ушел из "Динамо".
Он играл в Турции за Газиантепспор, в Хорватии за Хайдук и Сплит, в Румынии за Конкордию, в России за Тосно, в Венгрии за Кишварду и в брестском Динамо, а также в Минае из Закарпатья.
Чем запомнился Милевский
- Чемпион Украины: 2004, 2007, 2009
- Обладатель Кубка Украины: 2003, 2005, 2006, 2007
- Победитель Суперкубка Украины: 2006, 2009, 2011
- Чемпион Беларуси: 2019
- Обладатель Кубка Беларуси: 2018
- Обладатель Суперкубка Беларуси: 2018, 2019, 2020
- Серебряный призер первенства ФНЛ (Вторая лига России): 2016/17