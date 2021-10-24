Милевский слезно распрощался с фанатами "Динамо": легендарный форвард ушел из большого спорта

Артем Милевский бросил большой спорт / instagram.com/timi1010

Экс-футболист киевского ФК "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский в перерыве матча между ФК "Динамо" – "Днепр-1" совершил круг почета на НСК "Олимпийский" и попрощался с футбольными зрителями.

Как пишет "Сегодня, " прощание легендарного футболиста символично прошло под песню Тамары Гвердцители "Виват, король" и так растрогало экс-форварда "бело-синих", что на его глазах появились слезы.

Легенду "Динамо" фанаты провожали с захватывающими фразами:

"Спасибо за Спартак!"

"Спасибо тебе!"

"4:1, мы помним!"

"4:1, ты был лучшим!"

"Мы любим тебя!"

Отметим, Милевский был составе киевского "Динамо" с 2002 по 2013 год. В целом, он выступил в 247 матчах и забил 82 гола, а также отдал 54 ассиста.

Напомним, о завершении футбольной карьеры Артем Милевский объявил в сентябре этого года. Годом ранее он ушел из "Миная". Несмотря на обещания найти новую команду, футболист принял решение остановиться.

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"Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, долго уходил от этого. Были варианты, были предложения. Но я сказал себе: хватит", – объявил Милевский.

Главное из жизни футболиста

Милевский начал карьеру футболиста еще в детстве в Беларуси. Затем в 15 лет он перебрался в Динамо и принял украинское гражданство.

Однако в 2013 году из-за конфликта с тренером ФК Олегом Блохиным Миля ушел из "Динамо".

Он играл в Турции за Газиантепспор, в Хорватии за Хайдук и Сплит, в Румынии за Конкордию, в России за Тосно, в Венгрии за Кишварду и в брестском Динамо, а также в Минае из Закарпатья.

Чем запомнился Милевский