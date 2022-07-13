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Козловский: С нетерпением ожидаю старт чемпионата Украинской Премьер-лиги

13 июля 2022, 15:29

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Почетный президент футбольного клуба "Рух"(Львов) Григорий Козловский поделился своими мыслями относительно старта нового сезона.

"С большой радостью прочитал информацию от министра спорта Вадима Гутцайта о том, что старт нового чемпионата запланирован на 23 августа. Во-первых, мы имеем уже конкретику. Во-вторых, эта дата очень символична, ведь украинский футбол вернется на стадионы в день рождения украинского флага и накануне Дня Независимости. Таким образом наше футбольное сообщество и вся страна демонстрирует всем нашу стойкость и непоколебимость. Несмотря на все попытки России уничтожить нас Украина была, есть и будет. И все это благодаря героизму наших воинов, их подвигам. Низкий поклон каждому, потому что благодаря им мы продолжаем строить планы на будущее, в том числе, восстанавливать спортивную жизнь в Украине", - заявил он.

футбольный клуб рух

Также Козловский отметил, что это будет нелегкий сезон, но в то же время и особый.

"Наши футболисты будут играть в Украине, и это единственное правильное решение. Таким образом клубы продемонстрируют единство с украинским народом. К сожалению, на стадионах не будет болельщиков, тем не менее нужно сделать все возможное, чтобы украинцы имели возможность смотреть матчи по телевидению или в интернете. Впереди у нас много приятных хлопот. С нетерпением ожидаю старт чемпионата Украинской Премьер-лиги", - подытожил почетный президент футбольного клуба "Рух".

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футбол УПЛ Рух
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