Сборная Украины по футболу спаслась от поражения в матче с Болгарией

Сборная Украины / УАФ

Сборная Украины по футболу в товарищеском матче вновь сыграла вничью с командой Болгарии. Встреча на одесском стадионе "Черноморец" завершилась со счетом 1:1.

Уже на 35-й секунде Зинченко мог открывать счет. Также как и в игре Евро-2020 со шведами, футболист "Манчестер Сити" пробил по воротам, но слишком неточно.

Обе команды демонстрировали быстрый футбол. Мяч не задерживался в центральном круге, и опасные моменты создавались то у одних то у других ворот.

Добик на 14-й минуте забил гол, но сделал это с офсайда.

Мяч практически не покидал половину поля болгар, а каждый стандартный розыгрыш у "желто-синих" завершался опаcностью у ворот Болгарии.

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На 35-й минуте Украина пропустила нелогичный гол. Болгарский голкипер выбил мяч далеко в поле, Матвиенко в попытке неудачно выбить и в штрафной Радослав Кирилов поборолся с защитником и пробил в ворота Бущана.

После перерыва украинцы бросились отыгрываться. Зинченко попал в штангу, а спустя несколько минут Малиновский забил в угол, но сделал это из положения вне игры.

Украина постоянно атаковала и била в створ ворот, но мяч упорно не шел в ворота. Читайте такжеНа 67-й минуте Ярмоленко забил третий гол, который также отменили из-за офсайда.

На 78-й минуте Александр Васильевич вместо Малиновского выпустил Гармаша, однако спустя 2 минуты гол забил Степаненко.

Таким образом счет в матче снова 1:1.

16 ноября подопечные Александра Петракова проведут свой заключительный поединок в квалификации чемпионата мира-2022.