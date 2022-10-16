"Срам и позорище": российский футбольный клуб разнесли за публичную поддержку войны

Россия, ФК Химки / "Химки", pixabay

В России футбольный клуб Химки из Подмосковья поддержал войну в Украине. Они решили разместить на своей форме георгиевскую ленту и флаг РФ.

Вот только болельщики футбольного клуба не оценили такой перфоманс и жестко раскритиковали команду и клуб.

Как пишут в Сети, после такой "патриотической акции" у "Химок" появится еще больше ненавистников.

"Химкам и так все желают вылет в Первый дивизион", "Да, этот сплошной испанский стыд надо убирать, его и так хватает", – отмечают пользователи, передает sport.ru.

Футбольная форма российского клуба / "Химки"

Кроме того, накануне футбольный клуб "Химки" вывесил баннер с военным и надписью "Победа будет за нами!".

"Позор, а потом будут говорить, что спорт вне политики", "Да, это сплошной испанский стыд, надо убирать его и так хватает", "Зачем они суют георгиевскую ленту куда попало?", - пишут в Сети.

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