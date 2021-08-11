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В НОК Украины ответили на критику легкоатлетки Магучих после объятий с россиянкой

11 августа 2021, 08:12
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Кроме Игоря Лысова, вице-президента украинского НОК, ситуацию со скандалом вокруг объятий легкоатлетки Магучих с россиянкой объяснила ее партнер по команде.

магучих
Ярослава Магучих / Reuters

В Национальном олимпийском комитете Украины считают необоснованной жесткую критику, которая обрушилась в стране на легкоатлетку Ярославы Магучих после ее объятий на олимпиаде с российской спортсменкой Марией Лисицкене. Об этом в комментарии портале "Страна" заявил Игорь Лысов, вице-президент НОК Украины.

"Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике", ‒ сообщил чиновник.

Мнение Лысова разделяет и двукратная призерка токийской Олимпиады в гребле на каноэ Людмила Лузан.

"У нее [Магучих ‒ Главред] не было никаких плохих намерений. Она была счастлива, что она в тройке призеров и из уважения к своей конкурентке они обнялись и сделали фото. Я не вижу в этом ничего плохого. Я уверена, что Магучих патриот нашей страны", ‒ сообщила Лузан.

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Напомним, ранее Магучих тепло приветствовала российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Магучих и Ласицкене обнимались по окончании соревнований, а также вместе позировали для фотографов.

Как известно, Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат 2,00 метра.

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк заявил об однозначной поддержке Магучих, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину.

"По поводу травли ребенка. Ему 19 лет - я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что это именно проблема в этом заключается", - подчеркнул он.

новости Украины Ярослава Магучих
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