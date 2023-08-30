Впервые за 10 лет: 1+1 Украина покажет ответный матч Лиги конференций

В четверг, 31 августа, в 20:40 на телеканале 1+1 Украина состоится трансляция ответного матча футбольного клуба "Днепр-1" против словацкого "Спартак Трнава". Команды будут играть в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций.
Номинально домашний поединок из-за полномасштабного вторжения рф в Украину днепряне сыграют в словацком городе Кошице. Победитель пары напрямую выйдет в групповой этап Лиги конференций.
Напомним, что первый матч между командами, состоявшийся 23 августа, завершился ничейным счетом 1:1. Гол в составе украинской команды забил Александр Пихаленок.
На территории Украины ответный поединок плей-офф квалификации Лиги конференций между "Днепром-1" и трнавским "Спартаком" в прямом эфире можно будет посмотреть на 1+1 Украина в 20:40.
Эта трансляция станет первой за 10 лет на телеканале 1+1 Украина. Последний раз телеканал показывал футбольный матч в 2013 году, тогда донецкий "Шахтер" играл против испанского клуба "Реал Сосьедад".