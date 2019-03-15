В "ДНР" готовят кровавую провокацию с массовыми жертвами - Информсопротивление

В "ДНР" готовят кровавую провокацию / beztabu.net

В оккупированном Донецке в день первого тура президентских выборов в Украине, 31 марта, планируется массовая акция, во время которой возможны провокации с массовыми жертвами.

Как сообщает Информсопротивление, на центральной площади Донецка запланировано массовое мероприятие под названием "орден Иуды", которое по замыслу организаторов, должно собрать до 100 тысяч мирных участников.

При этом так называемый орден планируют "вручить Порошенко", а для изготовления самого ордена объявлен сбор осколков от снарядов, которыми "Хунта обстреливает мирных жителей Донбасса".

"Велика вероятность того, что во время массовой акции 31 марта состоятся провокации. Например, взрыв с большим количеством жертв, красочно задокументированный российскими пропагандистами и в дальнейшем преподнесенное как "Порошенко решил наказать непокоренный народ Донбасса", чтобы отвлечь внимание от результатов выборов и начать фальсификацию.

Провокации могут стать поводом для полноценного российского вторжения на территорию Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее один из основателей "ДНР" устроил истерику из-за военной мощи ВСУ.