"Материальную помощь урежут ": Комаровский рассказал, кем будет работать при Зеленском-президенте

23 апреля 2019, 09:34

На врача ополчились боты и тролли.

Евгений Комаровский
Комаровский рассказал, кем будет работать при Зеленском-президенте / Скриншот видео с instagram.com/doctor_komarovskiy

После того, как будущий президент Украины Владимир Зеленский представил свою команду, в которую вошел и знаменитый доктор Евгений Комаровский, на врача полился поток оскорблений, а боты начали свою атаку.

При этом сам Комаровский у себя в Facebook уже сообщил, что министром становится не планирует.

"Не кормите троллей вашими эмоциями, – призвал он своих подписчиков. – Наша команда надеется на то, что после выборов им (троллям) урежут материальную помощь и они затихнут сами по себе. Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции. Остаюсь детским врачом".

А у Зеленского, с которым у них "10 лет добрых дружеских отношений", Комаровский – просто советник в области медицины. 

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей. 

Ранее у Зеленского анонсировали разоблачения в оборонке. Иван Апаршин рассказал о новых данных по трагическим эпизодам войны на Донбассе.

Кроме того, у Зеленского анонсировали перезапуск НАБУ и новый законопроект о незаконном обогащении. В ЗеКоманде пообещали дать шанс Назару Холодницкому и Артему Сытнику.

Также Зеленский рассказал о новых кадровых назначениях. В частности, уже пообещал уволить нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, добавив, что "это касается не только господина Луценко".

Напомним, Зеленский рассказал, что сделает на посту президента в самую первую очередь. Среди прочего он анонсировал свою поездку по всей Украине.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону — не позднее чем на десятый день со дня голосования.

"Пасха для украинцев — один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков", — пожаловался член ЦИК Евгений Радченко.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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Владимир Зеленский Евгений Комаровский выборы-2019
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