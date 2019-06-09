Главные новости 9 июня: слабая сторона Зеленского и экологическая катастрофа на Роси

Названа слабая сторона Владимира Зеленского / Reuters

В воскресенье, 9 июня, стала известна слабая сторона президента Владимира Зеленского.

Также в этот день появилась информация, что в реку Рось попала тонна пестицидов.

Кроме того, состоялся съезд партии Европейская солидарность (переименованной БПП-Солидарность) — политсила пятого президента Петра Порошенко, и партии нынешнего украинского лидера — Слуга народа.

В этот день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его партия УДАР идет на выборы только по мажоритарке. Еще 9 июня националисты разродились общим списком на выборы в Раду.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 9 июня.

Слабая сторона Зеленского

Управляющий студией Квартал 95, юморист, бывший коллега Зеленского Евгений Кошевой сообщил, что у главы государства есть одна слабая сторона. По его словам, слабая сторона Зеленского — он читает комментарии в Facebook.

Экологическая катастрофа

В ночь на 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области упал с моста в реку Рось грузовой микроавтобус с ядохимикатами. В городе Белая Церковь Киевской области объявлена тревога.

По информации, жителям города запретили купаться в реке, плавать на лодках и использовать речную воду. Также нельзя выпасать скот на берегу Роси.

Общий список националистов

9 июня, в воскресенье, состоялся съезд партии ВО Свобода, на котором было принято решение об объединении политической силы с Национальным Корпусом, Правым Сектором, Государственной Инициативой Яроша, ОУН и Конгрессом Украинских Националистов.

Таким образом, националисты идут на досрочные выборы в Верховную Раду, назначенные на 21 июля, общим списком.

Во главе списка националистов находится лидер Свободы Олег Тягнибок.

Кличко и мажоритарка

Партия мэра Киева УДАР на досрочных парламентских выборах, которые назначены на 21 июля, выдвинет кандидатов исключительно по мажоритарным избирательным округам, по списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать, заявил Виталий Кличко.

"Такое решение принял съезд партии. Многие политические силы идут на эти выборы. Мы понимаем, насколько сложными они будут. И прежде всего - для украинских избирателей.

Очень важно, чтобы люди руководствовались не эмоциями, не красивыми лозунгами, а прагматичным выбором тех, кто идет в парламент действительно работать на Украину", - заявил на своей странице в Facebook мэр Киева.

Съезд партии Порошенко

9 июня, в воскресенье, бывший президент Украины Петр Порошенко провел съезд своей политической партии, которая в мае изменила название на Европейская солидарность, и огласил список кандидатов, с которыми пойдет на досрочные выборы в Верховную Раду 2019, назначенные на 21 июля.

Следует обратить внимание, что обновилось не только название партии, но и ее список. В партию вошли и совершенно новые лица.

Возглавил список партии Европейская солидарность сам Петр Порошенко.

Съезд партии Зеленского

9 июня, в воскресенье, на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа был обнародован список партии на досрочные парламентские выборы, которые назначены на 21 июля.

Стало известно, что в первой десятке списка партии Владимира Зеленского Слуга народа оказались члены Зе!Команды, борец Жан Белендюк и гендиректор 1+1 Александр Ткаченко.

Во главе списка партии ее председатель Дмитрий Разумков.

Отметим, в первой десятке фигурирует представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, глава Зе!Штаба Сергей Корниенко, руководитель Зе!Диджитал Михаил Федоров.

Союз Саакашвили и Гриценко

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, Михаил Саакашвили задумался о том, стоит ли ему принять предложение Анатолия Гриценко объединить партии Гражданская позиция и Рух Новых сил для участия в досрочных выборах в ВР.