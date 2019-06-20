Нет людей и машин: блогер показал шокирующие кадры из центра Донецка

Местный житель Донецка показал в очередной серии своего видеоблога прогулку по центру Донецка, где на улицах практически полностью отсутствуют люди.

Видео опубликовано на YouTube-канале Дневник толстяка. Автор уверяет, что снимает кадры в разгар дня, однако пешеходов и даже машин на улицах города практически нет.

"Отправимся на экскурсию по центральной улице города по ул.Артема...посетим площадь Ленина и посмотрим насколько же много людей...сам удивляюсь...вот мне говорят полно людей, а я показываю в кадре постоянно практически никого нет…говорят людей в фотошопе удаляешь... А, может, это и есть реалии?.. Словить картинку, где много людей возможно, конечно...вечером на бульваре Пушкина...на выходных на рынке и в праздник в парке Щербакова, но зачем мне это?.. Смотрите как есть на самом деле", - подписал видео блогер.

Автор показал центральные улицы Донецка в понедельник утром, в разгар рабочего дня. Ранее Донецк был городом-миллионником, однако сейчас жителей практически не осталось. На кадрах видны улицы, которые шесть лет назад в такое время замирали в пробках, а сейчас на них практически отсутствует трафик.

Вдоль дороги можно увидеть пустые магазины, в которых нет покупателей, а многие помещения сдаются в аренду. Центральная площадь Донецка имени Ленина и прилегающие к ней улицы абсолютно безлюдны.

Блогер отправился на улицу Челюскинцев, чтобы показать популярное ранее заведение Байкерз бар, которое теперь закрылось из-за отсутствия посетителей.

На улице Театральной закрыты банки и магазины. На некоторых зданиях даже заколочены двери, а ступки у входа зарастают сорняками.

"Здесь уже бизнес не работает. И улица Артема стала мертвой для бизнеса" - отмечает блогер.

Автор проходит мимо популярного в прошлом гастронома Никольский, который теперь не просто закрылся и сдает торговые площади в аренду, но и значительно разрушен вандалами. Он подчеркивает, что не пытается донести свои политические взгляды зрителям, а хочет показать, как опустел Донецк после оккупации.

Напомним, в Сети появилась информация, что в среду утром, 19 июня, в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке прогремел мощный взрыв.