"Получите по мозгам": Соловьев ответил украинцу на деоккупацию Донбасса

22 мая 2019, 20:57

Пропагандист заверил, что Донецк и Луганск всегда будут давать отпор Украине.

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев, как обычно, преуспел в пропаганде / provedy.ru

Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего телешоу на одном из российских телеканалов резко ответил украинскому эксперту Вадиму Трюхану, который заявил о желании вернуть Донбасс в состав Украины в максимально короткие сроки.

В прямом эфире Трюхан высказал мнение, что после возвращения в состав Украины оккупированные территории могут рассчитывать на цивилизованную жизнь и успешное будущее.

Соловьев традиционно взорвался после реплики украинца.

"Ну, давайте, дернитесь. Вы же такие смелые. Получите по мозгам от нашего скромного донецкого народа, который вас побеждал в Иловайске", - с угрозой ответил он Трюхану.

"Донбасс вас всегда будет бить. Что в ВОВ вас долбил, что сейчас", - не унимался Соловьев.

Напомним, Соловьев с криком выгнал из студии во время эфира политического ток-шоу Кто против? украинского блогера и писателя Всеволода Непогодина.

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российская пропаганда Владимир Соловьев Трюхан
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