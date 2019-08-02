"Дешевый алкоголь и жилье": блогер советует из РФ переезжать в "ДНР"

По мнению блогера, россиянам можно смело переезжать в Донецк / obozrevatel.com

Российский блогер Сергей Борисов приехал в оккупированный Донецк и рассказал своим подписчикам и зрителям о всех прелестях жизни в так называемый столице "ДНР".

"Стоимость однокомнатной квартиры в новой многоэтажке 10 тыс. долларов…Аренда хрущевки с одной комнатой 2 тыс. рублей в месяц, коммунальные услуги обходятся около 600 рублей", - говорит он в видеоролике, опубликованном в YouTube.

По словам Борисова, он снял в Донецке однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом и всеми удобствами по 500 рублей за сутки.

Блогер показал Первый республиканский супермаркет, который боевики отжали у сети АТБ. Он похвастался изобилием продуктов и ценами, которые оказались точно такие же, как в России. Однако значительно дешевле в Донецке можно купить алкоголь. Борисов сравнил коньяк Старый Кахети: в России он стоит 700-800 рублей, а в террористической ДНР — 469 рублей. Водка обойдется покупателю от 90 рублей.

Автор констатирует в Донецке якобы дешевый проезд на общественном транспорте: в троллейбусах — три рубля, в маршрутках — 10 рублей.

Недостатком проживания в оккупированном Донецке блогер назвал, в частности, низкие зарплаты – 6-7 тыс. рублей. Уборщица в "ДНР" получает 3 тыс. рублей, а самые большие зарплаты у боевиков – от 15 тыс. рублей.

Также среди минусов, по мнению автора ролика, комендантский час (начинается в 23.00) и "повышенные меры безопасности", то есть досмотр жителей города "местными полицейскими".

Блогер рассказал, что его несколько раз останавливали на улице, когда он делал селфи, но узнав, что пешеход имеет российский паспорт, учтиво общались и отпускали.

Напомним, Донецк затапливает грунтовыми водами, поскольку после захвата региона пророссийскими боевиками из шахт перестали откачивать воду.