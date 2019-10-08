В Минобороны рассказали, где разместятся ВСУ после разведения сил на Донбассе

Бойцы ВСУ / УНИАН

Украинские военнослужащие в зоне военного конфликта на Донбассе отойдут на дистанцию, которая позволят в случае нарушения договоренностей боевиками немедленно вернуться обратно.

С таким заявлением выступил во вторник, 8 октября, руководитель глава украинского Минобороны Украины Андрей Загороднюк.

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", − заявил он.

Читайте также"Все вокруг в дерьме": Тука объяснил, почему тормозилось разведение сил у Станицы ЛуганскойПо словам министра, координаты мест разведения были прописаны еще в 2014-м в Минских соглашениях.

Позднее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал о том, что разведение войск предстоит зеркально на расстояние 1 км от линии соприкосновения в обе стороны. "Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", - заявил он

Напомним, ранее в МИД Украины заявили об отсрочке разведения войск на Донбассе. Владимир Зеленский с силовиками обсудил ситуацию с военным конфликтом.