В Слуге народа пояснили слова Зеленского о мире на Донбассе

Ирина Верещук уверяет, что Конституция изменяться не будет / 112.ua

Народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук подчеркнула отсутствие в словах президента Владимира Зеленского заявления об изменении Конституции в части автономии для неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Не будут внесены изменения в Конституцию. Это важно, потому что, лично для меня, это "красная линия". Особый статус в Конституции закреплен не будет. Мы спрашивали, нам ответили – такого не будет. Я также считаю, что никаких внесений в Конституцию в данном случае не может быть сделано", - цитирует Верещук Громадське радио.

По словам политика, глава государства рассказал фракции, что Украина намерена обратиться к ООН с предложением разместить миротворческий контингент вдоль границы Украины и России в зоне конфликта на Донбассе.

Читайте такжеУ Путина оценили предложение Зеленского о миротворцах на Донбассе"Мне известно о том, что президент и та команда, которая сегодня в переговорном процессе, в том числе в "нормандском формате", рассматривают одну из опций – обращение к ООН, к соответствующим платформ и институциям с просьбой/вопросом/предложением о размещении совместного миротворческого контингента на участке границы между Украиной и РФ. РФ настаивает, что тот контингент размещался по линии разграничения. Мы этого не можем допустить. Нам нужно, чтобы тот контингент стоял на границе и контролировал процесс, который на сегодня, к сожалению, не является контролируемым Украиной", – добавила Верещук.

Как ранее сообщалось, новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не ранее, чем состоится встреча в "нормандском формате".