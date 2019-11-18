Министр обороны не считает возврат кораблей доброй волей России

Министр считает, что, вернув корабли, Москва поступила добросовестно в правовом поле / А.Олейник/forums.airbase.ru

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк высказал мнение, что возврат Украине военных катеров и буксира не является актом доброй воли со стороны России.

"Россия захватила три наших судна еще 25 ноября 2018 года, это был первое в новейшей истории Украины открытое, с поднятым триколором, нападение на наши ВМС. Возвращение катеров и буксира - это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - написал он в Facebook.

По словам министра, у украинских ВМС – большие планы на будущее. В краткие сроки возвращенные из российского плена судна осмотрят специалисты и рекомендуют, как их максимально быстро вернуть к работе. И возведение сильного украинского флота, который будет защищать морские границы Украины.

Напомним, Российская Федерация вернула Украине захваченные год назад в Керченском проливе корабли.

При это в МИД РФ заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов.

В то же время в МИД России заявили о том, что передача Украине захваченных Россией в Керченском проливе кораблей не связана с предстоящим саммитом в "нормандском формате".