"Надо ждать сюрпризов": эксперт без оптимизма оценил уступки России по возврату кораблей

Эксперт не сомневается, что в действиях России нужно искать подвох / facebook.com/pg/navy.mil.gov.ua

Глава наблюдательного совета Фонда Майдан иностранных дел, эксперт по вопросам Крыма, главный редактор сайта BlackSeaNew Андрей Клименко высказал мнение, что сейчас президент России Владимир Путин лично занимается формированием пакета аргументов для снятия с России международных санкций, поскольку их негативное влияние ежегодно существенно усугубляет экономическое положение страны.

"Это правда, санкции работают, экономика РФ уже 4 года как в рецессии, бегство капиталов и инвестиций зашкаливает. 2-3% ВВП уже теряет ежегодно только из-за санкций, еще около 5 млрд долларов ежегодно на Крым, почти столько же на Донбасс. При этом Россия залезла в Сирию, (а это тоже примерно 5 млрд долларов в год), простила десятки миллиардов африканским странам, потому что хочет впутать их в свои схемы создания управляемого ими хаоса - то есть в РФ все хуже и хуже с деньгами", - сказал он в эксклюзивном комментарии Главреду.

По словам Клименко, Кремль хочет активно участвовать в международных событиях и вернуть себе былую славу на мировой арене.

"21 декабря в очередной раз собирается международный трибунал по морскому праву, в декабре - Нормандская четверка, в мае 2020 - 75 лет Победы над фашизмом и очень хочется привезти в Москву (как когда-то) - лидеров всего мира, и в 2020 хочется вернуться к G8", - констатировал он.

Эксперт подчеркнул, что в последнее время Россия демонстрирует уступчивость и лояльность. В частности, Москва согласилась на один масштабный обмен пленными и уже готовит второй, пошла на реализацию разведения войск на Донбассе, вернула украинские катера и более охотно и оперативно пропускает суда Украины в Керченский пролив.

"То есть стратегия РФ - показать всему миру, всячески продемонстрировать, что она "белая и пушистая", а во всем мире - "русофобия". То есть логика такая – сначала создать проблему, а потом, когда весь мир становится на уши - немного отпустить петлю. И это значит, что теперь надо ждать новых сюрпризов от путинского режима", - резюмировал Клименко.

Напомним, Российская Федерация вернула Украине захваченные год назад в Керченском проливе корабли.

При это в МИД РФ заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов.

В то же время в МИД России заявили о том, что передача Украине захваченных Россией в Керченском проливе кораблей не связана с предстоящим саммитом в "нормандском формате".