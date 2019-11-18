  1. Главная
  3. Украина

"Надо ждать сюрпризов": эксперт без оптимизма оценил уступки России по возврату кораблей

18 ноября 2019, 18:01

Аналитик полагает, что Кремль пытается показаться всему миру "белым и пушистым".

Корабли
Эксперт не сомневается, что в действиях России нужно искать подвох / facebook.com/pg/navy.mil.gov.ua

Глава наблюдательного совета Фонда Майдан иностранных дел, эксперт по вопросам Крыма, главный редактор сайта BlackSeaNew Андрей Клименко высказал мнение, что сейчас президент России Владимир Путин лично занимается формированием пакета аргументов для снятия с России международных санкций, поскольку их негативное влияние ежегодно существенно усугубляет экономическое положение страны.

"Это правда, санкции работают, экономика РФ уже 4 года как в рецессии, бегство капиталов и инвестиций зашкаливает. 2-3% ВВП уже теряет ежегодно только из-за санкций, еще около 5 млрд долларов ежегодно на Крым, почти столько же на Донбасс. При этом Россия залезла в Сирию, (а это тоже примерно 5 млрд долларов в год), простила десятки миллиардов африканским странам, потому что хочет впутать их в свои схемы создания управляемого ими хаоса - то есть в РФ все хуже и хуже с деньгами", - сказал он в эксклюзивном комментарии Главреду.

По словам Клименко, Кремль хочет активно участвовать в международных событиях и вернуть себе былую славу на мировой арене.

"21 декабря в очередной раз собирается международный трибунал по морскому праву, в декабре - Нормандская четверка, в мае 2020 - 75 лет Победы над фашизмом и очень хочется привезти в Москву (как когда-то) - лидеров всего мира, и в 2020 хочется вернуться к G8", - констатировал он.

Эксперт подчеркнул, что в последнее время Россия демонстрирует уступчивость и лояльность. В частности, Москва согласилась на один масштабный обмен пленными и уже готовит второй, пошла на реализацию разведения войск на Донбассе, вернула украинские катера и более охотно и оперативно пропускает суда Украины в Керченский пролив.

"То есть стратегия РФ - показать всему миру, всячески продемонстрировать, что она "белая и пушистая", а во всем мире - "русофобия". То есть логика такая – сначала создать проблему, а потом, когда весь мир становится на уши - немного отпустить петлю. И это значит, что теперь надо ждать новых сюрпризов от путинского режима", - резюмировал Клименко.

Напомним, Российская Федерация вернула Украине захваченные год назад в Керченском проливе корабли.

При это в МИД РФ заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов.

В то же время в МИД России заявили о том, что передача Украине захваченных Россией в Керченском проливе кораблей не связана с предстоящим саммитом в "нормандском формате".

корабли Андрей Клименко новости России новости Украины новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «"Надо ждать сюрпризов": эксперт без оптимизма оценил уступки России по возврату кораблей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:05
"Могли б и на пейджер продублировать": Нафтогаз получил транзитное предложение Газпрома
18:54
Боевики "ДНР" передали Украине тело без органов и лица под видом пленного
18:52
Топ-модель по-украински: участницу срочно госпитализировали
18:52
"Путинизм" в Грузии: Майдан жестко разогнали - причина протестов и главные факты Фото Видео
18:47
Рождественский пост в 2019 году: когда и что нужно знать Видео
18:01
"Надо ждать сюрпризов": эксперт без оптимизма оценил уступки России по возврату кораблей
17:59
"Гомофобное общество": Панин с ногой в заду назвал россиян уродами
17:59
Лавров рассказал, почему "созрели" условия для встречи в "нормандском формате"
17:37
Прокуратура просит арест: стали известны дата и время суда над Ляшко
17:28
"Будет принято решение": Рябошапка не отрицает претензии ГБР к Порошенко
17:04
"Прошло 358 дней": в МИД Украины рассказали о судьбе возвращенных РФ кораблей
16:48
Авеню 5: дата выхода и сюжет нового сериала с Хью Лори Видео
16:40
Неожиданный подвох, осуществление мечты: что прогнозирует гороскоп на завтра
16:30
Путин оперативно отчитался Макрону об итогах "провокации" Украины Видео
16:06
С намеком на Ляшко: Беленюк показал, как нужно нардепам обороняться Видео
16:00
НБУ выступил с революционной инициативой: что ждет украинцев
15:48
Племянница Ротару выходит замуж: дата свадьбы Видео
15:20
Майдан путинским рабам не понять мнение
15:17
Снимает квартиру у тещи: нардепам компенсировали миллионы гривен за жилье
14:54
На Черкасчине погибли двое маленьких детей, младенец - в реанимации: названа возможная причина Фото
14:50
"Добротная какабяка": в Украину идут морозы – синоптик Видео
14:49
София Ротару отправилась к Путину на концерты
14:44
"Слуга народа" предложил Раде снять один налог: что готовят украинцам
14:43
"Бесспорно, небогатое": эксперт рассказала почему в Украине бедное население
14:32
Газпром передал Нафтогазу ультиматум по транзиту: что требует Видео
14:20
"П*здец, застиранная тряпка, уродство": Интимное фото Волочковой вызвало фурор
14:06
"Страшно, дети кричат": в Харькове произошло ЧП с туристическим Boeing
14:00
В МИД рассказали, почему Германия "топит" за путинский газопровод Северный поток-2
13:53
Какова цена возвращенных Россией кораблей? мнение
13:30
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит, какие блюда приготовить Видео
13:02
"Троянский конь": Ляшко вручили подозрение, а он устроил шоу Видео
12:56
Нардеп-"шопоголик": "слугу народа" поймали за "левым" занятием в Раде - фото
12:56
Чумак рассказал о том, как намерен реформировать военную прокуратуру
12:48
Lindemann в Киеве: открылась продажа билетов на концерт Видео
12:36
Россия вернула Украине захваченные корабли: самые интересные детали Видео
12:34
Нормандский формат: в Кремле официально подтвердили дату саммита
12:32
"Печать антихриста": в ПЦУ рассказали правду об "опасности" биометрики
11:55
Ходячие мертвецы 10 сезон 8 серия: новый трейлер онлайн Видео
11:53
Упрощение визового режима: в Брюсселе сделали важное заявление относительно Беларуси
11:48
"Три дня общались": Луценко рассказал, как и о чем говорил с адвокатом Трампа в США
11:45
"П*дарасы с Куева": опубликованы фото экокатастрофы в Крыму
11:36
Путин стремительно теряет поддержку россиян - опрос
11:29
Черная пятница на Kasta будет длиться две недели со скидками до -90% новости компании
11:10
"Идем домой": в "ДНР" разразились угрозами в адрес Киева
11:08
Открылась неприятная правда о Меган Маркл и королевской семье Видео
11:05
ГБР направило на подпись генпрокурору первое подозрение Порошенко - Портнов
10:55
Попытки РФ - безуспешны: в МИД Украины рассказали о серьезном моменте в деле сбитого MH17
10:46
"Документов не было": Казахстан умыл руки от встречи Путина и Зеленского
10:26
"Никакой "зрады" не запланировано": Пристайко высказался о выборах на Донбассе
10:10
"Зеленский и Пристайко не в курсе были": Трамп рассказал о задержке денежной помощи Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять