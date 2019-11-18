"Прошло 358 дней": в МИД Украины рассказали о судьбе возвращенных РФ кораблей

Украинские корабли / скриншот

Российская Федерация вернула Украине захваченные год назад в Керченском проливе корабли. В украинском МИД отметили, что теперь суда пройдут проверку.

"Прошло 358 дней с момента незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря. 18 ноября корабли наконец были переданы представителям украинских органов власти", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства в Facebook.

При этом в МИД Украины указали, что экспертиза установит состояние кораблей, а также изъятое оборудование и документацию. Кроме того, уточняется, что украинская сторона будет добиваться установления арбитражным трибуналом нарушений РФ Конвенции ООН по морскому праву.

"Иммунитеты военных судов является основополагающим принципом международного обычного и морского права. Никто не имеет права их нарушать, а в случае нарушения виновные должны понести полную ответственность", – подчеркнули в МИД Украины.

Напомним, утром 17 ноября захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера Бердянск, Никополь, а также буксир Яны Капу покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.

При это в МИД РФ заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск (P175) и Никополь (P176), а также рейдового буксира Яны Капу (A947) должно состояться до встречи в "нормандском формате".

В то же время в МИД России заявили о том, что передача Украине захваченных Россией в Керченском проливе кораблей не связана с предстоящим саммитом в "нормандском формате".