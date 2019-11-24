"Вон из Украины": в Одессе активисты отомстили засветившемуся на росТВ депутату

Гиганов принял участие в шоу Скабеевой / Фото: скриншот из видео

Депутат Одесского горсовета от Оппозиционного блока Богдан Гиганов стал одним из участников программы 60 минут на российском телевидении, которое ведет одиозная пропагандистка Ольга Скабеева.

Эфир состоялся 22 ноября. Видео опубликовано в YouTube.

"Украина до 2013 года и нынешняя – абсолютно разные государства, у нас сейчас – абсолютно нищие люди, и сегодня за американские доллары принимают непопулярные законы. Сегодня на нашей земле две сверхдержавы решают свои вопросы, а у нас скоро и земли не останется, потому что ее продадут", - сказал оппоблоковец во время прямого эфира.

Гиганов заявил, что усиление украинской армии происходит за счет потери территорий. Его выступление и реплики Скабеевой сопровождались смехом в студии.

На выступление Гиганова отреагировали одесские активисты. Они принесли под его офис траурный венок, а здание разрисовали надписями: "Штаб сепаратистов", "Россия – враг", "Вон из Украины".

/ Фото Facebook/Богдан Гиганов

/ Фото Facebook/Богдан Гиганов

Инцидент произошел на глазах у политика, он вызвал полицию, а в соцсетях написал, что стражи порядка бездействуют.

"Хватит учить меня жить! Идите в ж*пу!!! Зае*али! Мы живем в правом государстве. Посещение СМИ других стран законы Украины не запрещают. Антиукраинские высказывания с моей стороны не звучали, поэтому я – до мозга костей проукраинский! Но в отличие от вас, горлопанов, я вижу Украину мирной и процветающей! Помню и уважает свою историю! И таких, как я, – миллионы. Если правоохранители хотят со мной пообщаться на эту тему, всегда открыт", - написал Гиганов в Facebook.

Напомним, руководитель Сообщества активной молодежи Владислав Мельничук сообщил, что в Днепре был избит вместе со своим заместителем Вирославом Цюпьяком неизвестными злоумышленниками в балаклавах.