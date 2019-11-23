"Нападение в Просвите, кровь": активист рассказал о дерзком избиении в Днепре

В Днепре в Просвите дерзко избили активистов / ТСН

Руководитель Сообщества активной молодежи Владислав Мельничук сообщил, что в Днепре был избит вместе со своим заместителем Вирославом Цюпьяком неизвестными злоумышленниками в балаклавах.

Избиение произошло в пятницу вечером, 22 ноября, в помещении общественной организации - Просвиты, на глазах у людей, поделился активист на своей странице в Facebook.

По его данным, нападение произошло около 22:00, злоумышленники нанесли травмы носа, челюсти и черепа.

"…пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение Просвиты в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка… Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу…", - добавил Мельничук.

Также опубликовано фото, на котором один из активистов запечатлен с разбитым носом, видна кровь.

В Днепре в Просвите дерзко избили активистов

Напомним, в конце июля 2018 года в Херсоне злоумышленники облили кислотой советницу мэра города и активистку Екатерину Гандзюк. Гандзюк оказалась в больнице с ожогами, а в начале ноября - скончалась.