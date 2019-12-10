"На радость уродам": сайт Миротворец заявил о закрытии серверов

Миротворец / Открытые источники

С 18:00 вторника, 10 декабря, останавливаются серверы сайта Миротворец, а также всех его "зеркал".

Как говорится в сообщении, опубликованном на главной странице ресурса myrotvorets.news, доступ к материалам будет временно обеспечен для отдельных категорий граждан.

"10 декабря 2019 года в 18:00 на радость уродам от медиаб*ядства, боевикам и российским наемникам, а также с учетом некоторых объективных обстоятельств, мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его „зеркала". Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе. Все остальные проекты Центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме", — написано в сообщении.

Напомним, ранее в Германии потребовали от Киева закрыть сайт Миротворец.