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"Мы в центре Киева": пропагандисты РФ слетелись в Украину после приглашения Зеленского

12 декабря 2019, 13:15

Дмитрий Песков оценил допуск в Украину российских пропагандистов.

Звезда
Представители телеканала Звезда приехали в Украину / Скриншот

После того, как во время саммита "нормандского формата" в Париже президент Владимир Зеленский пригласил пропагандистов из РФ оценить своими глазами ситуацию в Украине, в Киев приехали первые представители росСМИ.

В частности, представители российского пропагандистского телеканала Звезда обнародовали видеозапись, сделанную в центре Киева.

"Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно - всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?" – заявила российская пропагандистка на видео, записанном в центре Киева.

Кроме того, представители Звезды также подчеркнули, что они решили проверить, пропустят ли их через таможню после приглашения Зеленского.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Зеленского допустить представителей росСМИ в Украину.

В частности, представитель Рен ТВ сообщил, что журналист этого российского телеканала беспрепятственно въехал в Украину, но при этом пожаловался Пескову, что представители Офиса президента Украины и других органов власти игнорируют запросы этого канала и не отвечают на телефонные звонки с российских номеров.

В ответ Песков сказал, что пока не может оценить такие действия украинских властей.

Читайте такжеУ Путина оценили снятие с телеэфира в РФ сериала с Зеленским"Давайте исходить из того, что журналист действительно въехал – это позитивный знак. Как дальше выстраивается работа - судить по одному дню невозможно. Давайте посмотрим, что будет дальше, есть смысл заранее отправлять какие-то запросы, я не знаю, как выстроена работа в Офисе президента Украины со СМИ", - отметил он.

Вместе с тем Песков позитивно оценил допуск российского журналиста в Украину.

"Пока можно сказать, что сам факт, что после вот этих слов президента Зеленского журналист оперативно, буквально на следующий день смог въехать на территорию на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ из Украины – это факт позитивный. Будем надеется, что ничто его не омрачит", - добавил он.

Напомним, 10 декабря на пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже Зеленский пригласил российских журналистов в Украину.

Россия звезда пропагандисты РЕН ТВ Дмитрий Песков Украина
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