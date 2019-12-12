"Обычная технология": в СБУ объяснили, как пропагандисты Звезды попали в Украину

Диана Сирази / скриншот

В Государственной пограничной службе Украины объяснили, почему пропустили на украинскую территорию пропагандистов канала Министерства обороны РФ Звезда. По словам пограничников, граждане Российской Федерации не говорили, что являются журналистами.

"Они не заявляли, что они журналисты", – сообщили в Госпогранслужбе, передает ВВС Украина.

Кроме того, представитель ведомства уточнил, что в отношении данных лиц нет запрета на въезд в Украину.

В свою очередь, в Службе безопасности Украины отметили, что журналистка Диана Сирази пересекла границу как частное лицо.

"Это журналистка начинающая, поэтому в поле зрения Службы безопасности Украины она не попадала", - указали в пресс-службе СБУ в комментарии Обозревателю.

При этом правоохранители объяснили, что "это их обычная технология: они берут новичков, которые только что устроились на работу, или стажеров. Они приезжают в Украину как частные лица". Также в СБУ заверили, что в случае противоправных действий российских пропагандистов реакция будет незамедлительной.

Как ранее сообщал Главред, 10 декабря на пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже Зеленский пригласил российских журналистов в Украину.