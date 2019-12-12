"Спецоперация": в Миротворец угодили пропагандисты телеканала Звезда

Диана Сирази / скриншот

Украинский сайт Миротворец пополнил списки своего Чистилища. В этот раз в черный список попали российские журналисты телеканала Звезда, которые приехали в Киев после приглашения президента Владимира Зеленского.

"Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд (журналистов телеканала Звезда, - ред.) - часть информационной спецоперации", - говорится в сообщении в Twitter.

Стоит отметить, что на сайте Миротворец действительно присутствуют данные оператора телеканала Звезда Александра Столярова и журналистки Дианы Сирази.

При этом в качестве объяснения причины внесения в черный список указано, что они являются участниками информационной спецоперации России против президента Украины.

Как ранее сообщал Главред, в Киев прилетели российские пропагандисты телеканала Звезда. В свою очередь, правоохранители сообщили, что граждане РФ въехали в Украину в частном порядке.