"Украина знает все": в Минобороны подсчитали путинских наемников на Донбассе

Министр обороны назвал количество российских наемников на Донбассе / Фото: УНИАН

На оккупированном Донбассе, где 18 февраля в районе Золотого произошел бой между сепаратистами и бойцами ВСУ, на данный момент находится более 25 тысяч российских военных.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью телеканалу Прямой и пригрозил оккупантам тем, что "Украина знает все" о планах России по наращиванию военных сил на оккупированной территории.

"Мы не видим в этом пока какой-то серьезной, экстренной для нас информации по изменению ситуации безопасности и так далее. Мы в плановом порядке наращиваем способности Вооруженных сил", – заявил министр.

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Ранее Главред сообщал, что Загорднюк также заявил, что после неудачной попытки прорыва в районе Золотого боевики российско-оккупационных формирований отошли на свои прежние позиции.

"Насколько мы понимаем, они отошли на те позиции, где они были", - заявил министр обороны Алексей Загороднюк после заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в среду, 19 февраля, пишет пресс-служба Минобороны в среду, 18 февраля.

Бой на Донбассе

Как ранее писал Главред, утром 18 февраля боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения и попытались пересечь линию разграничения, завязался бой. СМИ писали, что бой был под Золотым в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, и украинские бойцы ушли с небольшого участка фронта.