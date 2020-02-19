Страшный бой на Донбассе: Загороднюк рассказал о позициях боевиков

Андрей Загороднюк сообщил о позициях боевиков на Донбассе / Фото: УНИАН

Министр обороны Андрей Загорднюк заявил, что после неудачной попытки прорыва в районе Золотого боевики российско-оккупационных формирований отошли на свои прежние позиции.

"Насколько мы понимаем, они отошли на те позиции, где они были", - заявил министр обороны Алексей Загороднюк после заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в среду, 19 февраля, пишет пресс-служба Минобороны в среду, 18 февраля.

Закрытое заседание комитета было посвящено обострению на Луганщине.

По словам министра, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак в настоящее время находится в зоне проведения операции Объединенных сил. Он сможет рассказать о ситуации в районе Золотого после возвращения в Киев.

Бой на Донбассе

Как ранее писал Главред, утром 18 февраля боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения и попытались пересечь линию разграничения, завязался бой. СМИ писали, что бой был под Золотым в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, и украинские бойцы ушли с небольшого участка фронта.

Также напомним, политолог Кость Бондаренко специально для Главреда прокомментировал мощную атаку российских военных и подконтрольных им боевиков в районе Золотого на Донбассе.

"Будем говорить откровенно - тут больше политических дивидендов, чем военных. Главная цель того, что происходит на Донбассе – сорвать встречу в Нормандском формате, чтобы она не состоялась в апреле и была перенесена на более позднее время", - считает он.