В Минобороны рассказали, что творится с разведением сил на Донбассе

Аркадий Загороднюк / УНИАН

Официальный Киев выступает против разведения войск и вооружения на Донбассе по всей линии соприкосновения - поскольку это противоречит Минским договоренностям.

С таким заявлением выступил глава министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

По его словам, командование ВСУ обсуждало данные вопрос на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также в остальных силовых ведомствах.

"Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении", — заявил Загороднюк.

По словам министра обороны, на данный момент разведение войск на Донбассе никак не улучшит ситуацию с безопасностью в регионе. Загороднюк объяснил такое положение вещей наличием политической воли к эскалации конфликта у террористов "Л/ДНР".

"Два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп", — подытожил он.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали о том, что в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе "условно согласовали" один из участков разведения сил и средств.