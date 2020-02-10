  1. Главная
  3. Украина

В Минобороны рассказали, что творится с разведением сил на Донбассе

10 февраля 2020, 10:34

По теме разведения сил на Донбассе в деталях высказался глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк.

Загороднюк
Аркадий Загороднюк / УНИАН

Официальный Киев выступает против разведения войск и вооружения на Донбассе по всей линии соприкосновения -  поскольку это противоречит Минским договоренностям.

С таким заявлением выступил глава министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

По его словам, командование ВСУ обсуждало данные вопрос на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также в остальных силовых ведомствах.

 "Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении", — заявил Загороднюк.

По словам министра обороны, на данный момент разведение войск на Донбассе никак не улучшит ситуацию с безопасностью в регионе. Загороднюк объяснил такое положение вещей наличием политической воли к эскалации конфликта у террористов "Л/ДНР".

"Два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп", — подытожил он.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали о том, что в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе "условно согласовали" один из участков разведения сил и средств. 

боевики развод война на Донбассе Андрей Загороднюк
Сейчас вы просматриваете новость «В Минобороны рассказали, что творится с разведением сил на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:42
Погода на завтра: синоптик напугала прогнозом и призвала украинцев быть осторожными
11:41
Від пацанки до панянки 2020: эксклюзивный саундрек от Jerry Heil Видео
11:23
Лавров посетовал, как Зеленский "расстроил" РФ на саммите в Париже
11:01
Коболев: Приватизация Нафтогаза – простой способ снять дискуссию о зарплатах Видео
11:00
"Уровень 15-летнего мальчика": Кондратюк раскритиковал Нацотбор 2020
10:35
В Одессе сгорели 20 авто: подробности ужасного пожара и фото с места происшествия Фото
10:34
Киев подготовил новые санкции против России: кого коснутся
10:34
В Минобороны рассказали, что творится с разведением сил на Донбассе
10:31
У вырванных из лап боевиков "ЛНР" и "ДНР" заложников нет жилья - Денисова Видео
10:16
Дата выхода 7 сезона Сватов перенесена: что случилось
10:15
Коболев пообещал порадовать украинцев ценой на газ феврале 2020
10:11
Путинский режим смертельно болен мнение
10:08
Разработчики рассказали, будут ли через Дію рассылаться электронные повестки
09:50
Новый вирус в Китае: число заболевших иностранцев возросло Видео
09:48
Коронавирус на лайнере с украинцами: число инфицированных возросло почти вдвое Видео
09:47
"Умный и мудрый": Гончарук растекся комплиментами в адрес Зеленского
09:30
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 09-02-2020: слепые прослушивания Видео
09:25
Как на Юге Франции: синоптик анонсировала грядущие погодные аномалии
09:25
Страшный пожар в общежитии в Днепре: много пострадавших Фото Видео
08:57
"Эта сволочь": Соловьев изошел желчью в адрес мэра Львова Видео
08:54
Гороскоп на 10 февраля всех знаков Зодиака: ответка за грешки, ножи в спину и выпендреж Видео
08:44
Чей Крым? мнение
08:33
ЧП в Таиланде: столкнулись два катера с россиянами, погибли дети, много пострадавших Фото Видео
08:01
"Были бы не против": в МИД РФ намекнули на появление посла России в Украине
07:34
Погода на сегодня: синоптик предупредил о снеге, метелях и штормовом ветре Видео
06:59
Число жертв коронавируса перевалило за 900 человек
06:49
"Никаких российских соцсетей": отменят ли запрет на ВК и Одноклассники в Украине
06:46
Оскар 2020 - Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой года
06:36
Оскар 2020 - Паразиты стал лучшим фильмом года
06:32
Хлебнул и крепко уснул: названо молоко, которое действует как снотворное
06:20
Оскар 2020 Лучшая мужская роль - Хоакин Феникс получает награду
06:11
Модные асимметричные стрижки с потрясающим эффектом омоложения фото Фото
05:55
Оскар 2020 - список победителей Видео
05:39
Диктатура Путина - гарантия изоляции и страны "третьего мира" мнение
05:07
Гороскоп на февраль: астролог назвала самые фартовые знаки Зодиака
04:30
"Вишенка выпала": Maruv засветилась "писяющей в кустиках" на провокационном фото
04:20
Мода 2020 – в моду вернулся широкий пояс и крупные серьги-кольца фото
03:51
Билет, чемодан, вокзал: какие сны видят люди перед своей смертью
03:04
Астролог рассказала, стоит ли устраивать свадьбу 14 февраля 2020
02:23
Поклонская обратилась с призывом к ООН по поводу "бандеровцев"
01:40
"Инфицирование": в Сеть слили учебники по истории "ДНР" для 5 класса
00:57
"Есть люди опаснее": политолог из РФ объяснил, почему стоит бояться отставки Путина
00:26
Ветерана АТО засыпало на смерть землей во время раскапывания ливневки Видео
00:19
10 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День чудес Видео
09 февраля, воскресенье
23:59
"Демонстративный шаг": эксперт пояснил причины отставки Суркова
23:40
Гончарук предложил на пост министра спорта известного вратаря
23:16
Во Львове водитель протащил полицейского, зажав его руку в окне
22:55
Из-за урагана пассажирский самолет достиг скорости звука Видео
22:33
В США задержали мужчину за попытку убить Трампа ножом Видео
22:01
Сильный ливень потушил масштабные пожары в Австралии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять