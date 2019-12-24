"Готовы продвигаться": генерал предостерег от разведения сил на Донбассе

Война на Донбассе / sud.ua

Бывший заместитель главы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко прокомментировал разведение сил вдоль линии разграничения на Донбассе. По его словам, это может привести к дестабилизации в Украине.

"Нам сейчас этого делать нельзя – не столько в силу внешних причин, сколько в силу внутренних", – отметил Романенко в комментарии Обозревателю.

При этом он указал, что "вся линия очень сложная", "и разведение по всей линии может привести к дестабилизации внутри страны, поскольку из ряда районов, городов нам придется выходить. Это всколыхнет страну, а нам этого не надо".

"Нам не нужна дестабилизация, мы готовы продвигаться, но медленно", – заявил генерал.

Кроме того, он напомнил, что вооруженные формирования должны будут покинуть Донбасс, если примут решение о проведении выборов.

"А раз так, зачем нам разводить войска сейчас в сложных условиях вплоть до дестабилизации внутри государства?" – подытожил Романенко.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина на саммите "нормандского формата" зафиксировать разведения сил по всей линии соприкосновения.