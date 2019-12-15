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"Путин приказал": в "ДНР" заявили о готовности зеркально перестать стрелять и отвести войска

15 декабря 2019, 13:09

"Глава представительства ДНР" в СЦКК Якубов уточнил, что они "готовы предложить свое видение возможных мест для создания участков разведения".

ДНР,флаг
В "ДНР" заявили о готовности зеркально отвести войска / УНИАН

В так называемой "ДНР" заявили, что готовы к разведению сил на линии разграничения в случае, если стороны "придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдению всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны", заявил "глава представительства ДНР" в СЦКК Руслан Якубов

Отметим, перед саммитом в Париже в рамках нормандского формата были разведены силы на трех участках, называемых пилотными — в Станице Луганская, Золотом и Петровском.

Так вот, Якубов уточнил, что они "готовы предложить свое видение возможных мест для создания участков разведения, но окончательное решение останется за Минской контактной группой".

"Мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны",— отметил Якубов, передают РИА Новости.

При этом в комментариях в соцсети кто-то заметил, что "выхода у "ДНР" нет".

"А куда они денутся, если Путин приказал", - пишет Наталья Бабик.

Напомним:

10 декабря  был опубликован документ по итогам встречи нормандской четверки в Париже. Полный текст коммюнике обнародовал Офис президента Украины. В частности, в пункте 1 сказано:

"Стороны отданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией все необходимые меры по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы про противоминную деятельность от 3 марта 2016 года.

Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года".

Читайте такжеРазговор Зеленского с Путиным глаз на глаз: Песков озвучил разногласия9 декабря  стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин не смоли достичь договоренностей на переговорах о выборах на Донбассе и восстановления украинского контроля над границей.

"По границе зашли в штыки и не договорились", - сообщила Украинская правда со ссылкой на источники в украинской делегации.

Собеседник отметил, что Путин решительно настаивал на проведении выборов на неподконтрольной Украине части Донбасса, а уже впоследствии Киев сможет взять границу под полный контроль.

Зеленский категорически отказался от такого предложения.

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