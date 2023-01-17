"Должны быть готовы": Жданов предупредил, что РФ может изменить тактику нанесения ударов по Украине

Жданов считает, что Россия вряд ли способна на массированные удары, хотя полностью отвергать этот вариант нельзя.

Жданов предупредил, что РФ может изменить тактику нанесения ударов по Украине / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские оккупационные войска могут изменить свою тактику ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

"Если мы в ближайшее время, сегодня-завтра, получим ракетный удар, то можно будет говорить о смене тактики. И переход России от массированных ракетных ударов к групповым", - сказал Жданов в эфире 24 канала.

Как отметил военный эксперт, групповая атака отличается от массированной тем, что уменьшается количество ракет в ударе до нескольких десятков. В то же время увеличивается частота ударов.

"Изменится тип ракет. Вследствие того, что эти ракеты сверхзвуковые, эффективность их применения увеличится. В этом проблема, и мы должны быть готовы", - подчеркнул Жданов.

В то же время массированный удар, по словам эксперта, насчитывает 70 и более ракет. Жданов считает, что Россия вряд ли способна на такие удары, хотя полностью отвергать этот вариант нельзя.

Изменение тактики, предположил Жданов, может быть вызвано тем, что количество ракет в России уже не позволяет произвести массированный удар с помощью 80 или 90 ракет.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирном доме в Днепре. В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

Сейчас известно о 40 погибших в результате вражеского удара по жилому дому в Днепре, среди них трое детей.

Между тем, пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до теракта в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным", - сказал Песков.

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