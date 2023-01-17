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"Должны быть готовы": Жданов предупредил, что РФ может изменить тактику нанесения ударов по Украине

17 января 2023, 00:03
Жданов считает, что Россия вряд ли способна на массированные удары, хотя полностью отвергать этот вариант нельзя.
Олег Жданов
Жданов предупредил, что РФ может изменить тактику нанесения ударов по Украине / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские оккупационные войска могут изменить свою тактику ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

"Если мы в ближайшее время, сегодня-завтра, получим ракетный удар, то можно будет говорить о смене тактики. И переход России от массированных ракетных ударов к групповым", - сказал Жданов в эфире 24 канала.

Как отметил военный эксперт, групповая атака отличается от массированной тем, что уменьшается количество ракет в ударе до нескольких десятков. В то же время увеличивается частота ударов.

"Изменится тип ракет. Вследствие того, что эти ракеты сверхзвуковые, эффективность их применения увеличится. В этом проблема, и мы должны быть готовы", - подчеркнул Жданов.

В то же время массированный удар, по словам эксперта, насчитывает 70 и более ракет. Жданов считает, что Россия вряд ли способна на такие удары, хотя полностью отвергать этот вариант нельзя.

Изменение тактики, предположил Жданов, может быть вызвано тем, что количество ракет в России уже не позволяет произвести массированный удар с помощью 80 или 90 ракет.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирном доме в Днепре. В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

Сейчас известно о 40 погибших в результате вражеского удара по жилому дому в Днепре, среди них трое детей.

Между тем, пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до теракта в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным", - сказал Песков.

Больше новостей о теракте в Днепре:

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