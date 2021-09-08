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Хотел замести следы: в Полтаве мужчина украл электросамокат, а затем пытался утопить его в ванной

8 сентября 2021, 11:33

Сейчас жизни самоката уже ничего не угрожает.

Меморандум о передвижении самокатов
Мужчина в Полтаве пытался утопить самокат / КГГА

Курьезный случай произошел в Полтаве – местный житель украл на стоянке электросамокат, после чего, чтобы замести следы, у себя дома пытался утопить его в ванной с водой. Впрочем, мужчина лишь затопил квартиру соседей.

Наш герой взял электросамокат в аренду в центре города, а нашли его по координатам в одном из переулков города. Приехавшие на место трекера самоката работники заметили, что мужчина вывозит из подъезда украденный транспорт, передает издание Kolo.news,

"Получилось так, что наша группа приехала на место, где находит трекер этого самоката. Они начали обыскивать территорию и увидели, что из подъезда мужчина вывозит этот самокат. Как выяснялось мужчина притащил самокат домой, набрал полную ванну воды и пытался утопить этот самокат", – рассказала менеджер по связям с общественностью охранной службы Юлия Вербицкая.

Она также добавила, что из-за инцидента мужчина затопил соседей, решив набрать полную ванну, чтобы погрузить транспорт и таким образом, вывести из строя прибор GPS, который передает сигнал о его местонахождении. В охранной компании говорят, что с самокатом все хорошо, он не утонул. Специалисты провели техосмотр, и на нем уже катаются другие люди.

В июле мы сообщали о новом законопроекте Верховной Рады, который говорит о правилах использования электросамокатов и штрафах за их нарушении. Согласно новым правилам ПДД нарушители на двухколесном транспорте могут быть оштрафованы на 340 грн.

Напомним, в Умани Черкасской области пьяная женщина устроила дебош и подралась с правоохранителями. Инцидент произошел из-за самоката.

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