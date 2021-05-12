На Черкасчине школьника в спортзале придавило футбольными воротами

На Черкасчине школьника в спортзале прибило футбольными воротами/ УНИАН

В селе Кочубеевка (Уманский район, Черкасская область) во время занятий по кикбоксингу в школьном спортзале на восьмилетного Артема Билясова упали футбольные ворота. Как сообщает Обозреватель, врачи диагностировал у ребенка получили перелом основания черепа, сотрясение мозга и кровоизлияние в мозг.

Как рассказала начальник отдела образования Паланской общины Наталья Сарницкая, инцидент произошел в понедельник, 10 мая. Проходила тренировка детей спортивной секции по кикбоксингу.

"Этот спортивный зал используют не только для занятий физкультурой. По инициативе родителей тут проводятся занятия спортивных кружков. В этот день шли занятия по кикбоксингу. На них присутствовали и родители. Все случилось во время разминки. Дети кидали мяч, и двое мальчиков во время движения налетели на футбольные ворота. Когда ребята упали, Артем оказался под ними, еще один мальчик – сверху ворот", – рассказала она.

В школу сразу вызвали скорую помощь, ребенка отвезли в Уманскую центральную районную больницу в реанимацию. Отец мальчика, Владимир Билясов позже подтвердил, что мальчику стало лучше. "Хотим сказать, что последняя томография показала позитивный результат. Наш сынок пошел на поправку. Мы хотим поблагодарить всех за поддержку и помощь", – сообщил он.

Позднее пресс-секретарь Уманского районного управления полиции Черкасской области Наталья Мельник заявила о том, что по факту инцидента открыто уголовное дело по части 2 статья 137 Уголовного кодекса Украины (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, которые повлекли смерть или тяжкие последствия здоровью).

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