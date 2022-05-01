Нацгвардиец отправил российского "Грача" фермерам на металлолом, а пилота - на концерт Кобзона

Нацгвардиец отправил российского "Грача" фермерам на металлолом, а пилота на концерт в Кобзона / скриншот

29 апреля во время налета авиации РФ, военнослужащий срочной службы одной из частей Национальная гвардия Украины, находясь на боевом дежурстве в Запорожской области, умело использовал ПЗРК "ИГЛА" и попал из него по российскому самолету.

Об этом сообщают в Южном оперативно-территориальном объединении НГУ.

"Метким выстрелом нацгвардиец отправил на концерт в Кобзон пилота "орков", а боевой самолет СУ-25 "Грач" — фермерам на металлолом. Благодаря своей решимости, профессионализму и взвешенным действиям во время боя, боец сохранил много жизней, как военнослужащих" населения", – говорится в сообщении.

Ранее спецназовцы Национальной гвардии Украины и военные ВСУ разбили оккупантов на Изюмском направлении. Украинские военные уничтожили более 30 единиц вражеской техники. Точное количество ликвидированных оккупантов не сообщают.

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