Пьяный мотоциклист пытался заехать на горку и покалечил детей

В Донецкой области мотоциклист травмировал детей / Нацолиция

В Донецкой области в городе Николаевка пьяный мотоциклист травмировал девочку и мальчика, пытаясь наехать на детскую горку. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не имел документов на машину, сообщает пресс-служба полиции региона.

"Правоохранители установили, что мужчина попытался заехать на мотоцикле с коляской на детскую железную горку. В результате совершил наезд на двух детей, которые находились рядом. 7-летний мальчик и 4-летняя девочка получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителем оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. У мужчины удостоверения на управление мотоциклом не было.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

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Ранее Главред писал о том, что на Житомирщине злоумышленник украл мотоцикл и, чтобы его не нашли полицейские, закопал в землю. Правоохранители, увидев необычный тайник, были шокированы.

Инцидент произошел в Олевске. Там 41-летний местный житель закопал украденный мотоцикл в собственном дворе.

К правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что его мотоцикл "Lonkin 250", который стоял во дворе, внезапно исчез.