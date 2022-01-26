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"Сейчас линия обороны Европы - тут": юные активисты из украинского Нью-Йорка обратились к Западу

26 января 2022, 12:26
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Подростки призвали Запад приложить все усилия, чтобы сохранить мир в Украине. Кроме того, они они поблагодарили всех, кто оказывает поддержку стране в целом.

Подростки
Юные активисты из украинского Нью-Йорка обратились к Западу / скриншот из видео

Молодежь поселка городского типа Нью-Йорк записала видеообращение к странам Запада. Видео было опубликовано на Facebook-странице "Инициативная молодежь Нью-Йорка".

Подростки призвали Запад приложить все усилия, чтобы сохранить мир в Украине. Кроме того, они они поблагодарили всех, кто оказывает поддержку стране в целом и украинцам в частности.

Мы хотим жить в мире и развивать наш украинский Нью-Йорк. Мы просим всех политиков, дипломатов, всех людей доброй воли поддерживать Украину, ее обороноспособность. Украинцы готовы защищать свою страну и самостоятельно решать ее судьбу. Сегодня линия обороны Европы проходит здесь, в Украине, возле Нью-Йорка. И мы просим вас сделать все возможное, чтобы сохранить здесь мир и перспективы на развитие, – заявили юные активисты.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Франция и Германия инициировали встречу лидеров Нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, встречу планируют организовать в течение ближайших недель.

"С немецким канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель. Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", - сказал он.

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