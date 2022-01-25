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Макрон собрался звонить Зеленскому и Путину из-за угрозы вторжения РФ

25 января 2022, 09:30
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Сообщается, что президент Франции Макрон преисполнился решимости использовать все дипломатические ресурсы для того, чтобы сохранить стабильность в Европе.

Макрон
Эммануэль Макрон / УНИАН

Французский президент Эммануэль Макрон запланировал провести два сеанса телефонной связи – сперва с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем −с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают журналисты ссылкой на представителей пресс-службы Елисейского дворца.

"Президент Республики в ближайшие дни проведет разговор с президентом Путиным и президентом Зеленским", - говорят чиновники.

Отмечается, что Макрон преисполнился решимости использовать все дипломатические ресурсы для того, чтобы сохранить стабильность в Европе, а также продемонстрировать свою солидарность и готовность поддержать государства Европейского союза.

К слову, в состоявшихся накануне, в понедельник, 24 января переговорах с президентом США и лидерами ЕС Макрон, как пишет французская пресса, всерьез обеспокоился обстановкой на границах Украины, которую накалила Россия. Президент Франции считает, что Кремль нужно по-прежнему постоянно предупреждать о жестких последствиях такой эскалации. Для этого, подчеркнул Макрон, ЕС следует координировать усилия союзников и вести диалог с Москвой.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Франция и Германия инициировали встречу лидеров Нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, встречу планируют организовать в течение ближайших недель.

"С немецким канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель. Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", - сказал он.

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Владимир Зеленский Владимир Путин вторжение России Эммануэль Макрон новости Франции
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