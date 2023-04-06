Смирнов рассказал, зачем верующие УПЦ МП блокируют входы в Киево-Печерскую лавру

Украинская православная церковь Московского патриархата пытается создать картинку для западных медиа, отметил эксперт.

Зачем верующие УПЦ МП блокируют входы в Киево-Печерскую лавру? / УНИАН, скриншот

Верующие Украинской православной церкви Московского патриархата уже несколько дней блокируют входы в Киево-Печерскую лавру, провоцируя столкновения с правоохранителями и активистами. Доктор исторических наук, профессор Национального университета "Острожская академия" Андрей Смирнов в интервью Главреду рассказал, чего они хотят добиться подобными действиями.

По его словам, Украинская православная церковь Московского патриархата пытается вызвать эмпатию и создать картинку для западных медиа и поместных православных церквей, что якобы в Украине есть дискриминация УПЦ МП и нарушается право на религиозную свободу.

"Хотя на самом деле украинская власть действует исключительно в правовом поле и в рамках действующего законодательства расторгла договор пользования Киево-Печерской Лаврой из-за существенных нарушений законодательства по охране памятников истории и культуры", - отметил Смирнов.

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Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.

В день, когда представители УПЦ МП должны были покинуть Киево-Печерскую Лавру, 29 марта, верующие и монахи Московского патриархата устраивали споры с правоохранителями и активистами.

30 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра", а управление имуществом заповедника перешло к государству.

1 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в дом митрополита Павла, известного под прозвищем "Паша-Мерседес". Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла. Служба безопасности Украины официально сообщила о подозрении митрополиту Павлу.

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