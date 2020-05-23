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Появились первые кадры с места убийства нардепа Давиденко: фото 18+

23 мая 2020, 20:51

Политика нашли с простреленной головой в туалете его собственного офиса.

Полиция у офиса убитого Давиденко / Фото: Лещенко тут/Telegram

Обнародована первая фотография с места убийства народного депутата от группы Доверия Валерия Давиденко, которого обнаружили в его офисе с простреленной головой.

Фото опубликовано в Telegram-канале экс-нардепа Игоря Мосийчука.

"Начальники возьмите срочно под охрану, а лучше сразу под стражу, подельника по хищению аграрного фонда, только застреленного нардепа Валерия Давиденко, другого народного депутата из группы Доверие Бориса Приходько! А то, еще одно "самоубийство" нарисуется …", - написал Мосийчук.

убийство Давиденко
Убитый Давиденко / Фото: Telegram/Мосийчук

Напомним, ранее сообщалось о том, что в субботу, 23 мая, в своем офисе обнаружен мертвым народный депутат Украины Валерий Давиденко. Труп нардепа нашли с огнестрельным ранением.

Позже сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, что труп Давыденко нашли с огнестрельным ранением головы.

Валерий Давиденко
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