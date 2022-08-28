Угроза катастрофы на ЗАЭС: появилась карта, какие области накроет радиационная туча

Запорожская АЭС / Фото УНИАН

В случае серьезной аварии на одном из энергоблоков Запорожской АЭС радиационное облако пойдет по ветру на часть юга Украины и юго-западные регионы РФ.

Такой прогноз дали специалисты Государственной инспекции ядерного регулирования Украины по состоянию на 29 августа 2022 года.

"По информации эксплуатирующей организации ГП НАЭК "Энергоатом", приводим прогноз последствий потенциальной аварии для энергоблока №6 ЗАЭС по условному сценарию "полная потеря энергопитания с разрушением защитной оболочки", - говорится в сообщении.

Видео дня

Сообщается, что жителям потенциально опасных районов показано провести йодную профилактику, а также минимизировать пребывание на открытой местности без уважительных причин. На улице следует одевать защитные средства для органов дыхания. Также стоит позаботиться о герметизации помещения, упаковке продуктов питания и воды, документов, ценных вещей, белья.

Угроза катастрофы на ЗАЭС / t.me/energoatom_ru

Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

Читайте также: